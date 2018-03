VIDEO: Woonboot zinkt in Leiden

LEIDEN - Een woonboot langs de Oegstgeesterweg in Leiden kan volgens de brandweer niet meer gered worden. De boot ligt vol water waardoor hij schuin is komen te liggen.

'Door de kracht die op de walverankering is komen te staan, zijn deze geknapt. De boot is los komen te liggen en is instabiel. Daarom is het voor ons niet meer veilig om de boot te redden', aldus een woordvoerder van de brandweer.

De alarmering kwam maandagochtend rond 05.45 uur bij de brandweer binnen. De bewoners, een moeder en twee kinderen, wisten tijdig de boot te verlaten en raakten niet gewond. Zij zijn door buren opgevangen, laat de woordvoerder weten.

Oorzaak

De brandweer heeft met drie tankauto's geprobeerd om het water uit de boot te pompen. 'We hebben het lek proberen te vinden, maar een schip heeft meerdere compartimenten waardoor de oorzaak lastig te achterhalen is. Waar het water vandaan komt is nog niet bekend, aldus de woordvoerder.

Volgens de brandweer is het uitgesloten dat het schip van twintig bij vijf meter blijft drijven. 'Als hij zinkt komt een gespecialiseerd team het schip bergen.' In samenwerking met de verzekerings- en de bergingsmaatschappij wordt nu een plan gemaakt over de berging van de woonboot, meldt de brandweer Hollands Midden.

Tekst loopt door na Tweet.





De brandweer was maandagochtend vanaf 6.30 uur met man en macht bezig om te voorkomen dat de boot ging zinken en pompte het water uit de woonboot weg. Het weggepompte water kwam op de weg en het fietspad terecht.

Daarom waarschuwt de brandweer dat het lokaal glad kan zijn. Ook moet het wegverkeer vanaf de Willem de Zwijgerlaan er rekening mee houden dat het minder snel doorrijdt vanwege het werk van de brandweer.