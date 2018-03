Deel dit artikel:











Bewoners en hond vluchten huis uit vanwege brand Brandweermannen (Foto: John van der Tol)

WADDINXVEEN - Bewoners van een huis aan de Linzenakker in Waddinxveen hebben maandagochtend in alle haast hun woning moeten verlaten vanwege een brand. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Ook de hond is op tijd in veiligheid gebracht.

'De bewoners wisten het huis zelf te verlaten, maar de hond was nog in het pand aanwezig', zegt een woordvoerder van de brandweer. 'Hij is door ons uit het huis gehaald en aan de dierenambulance overgedragen.' Volgens de woordvoerder stond het bankstel in het huis in brand. Hoe dit kon gebeuren wordt op dit moment door de politie onderzocht. Enkele naastgelegen huizen werden uit voorzorg ontruimd, maar de brand was snel geblust, aldus de brandweer.