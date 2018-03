Anderhalf uur extra onderweg op A4: Ongeluk tussen Den Haag en Zoeterwoude-Rijndijk

DEN HAAG - De ochtendspits heeft maandagochtend al vroeg tot drukte geleid, onder meer op de A4. Op de snelweg tussen Den Haag en Amsterdam gebeurde rond 06.00 uur een ongeluk met vier auto's tussen het knooppunt Prins Clausplein en Zoeterwoude-Rijndijk. Weggebruikers stonden hierdoor anderhalf uur in de file.

Ruim een uur was de linkerrijstrook dicht. Daardoor ontstond ruim 12 kilometer file. 'Ga er niet in staan', luidde het advies van de ANWB. Weggebruikers werden geadviseerd om te rijden via de A44. Ook daar werd het al snel extra druk.

UPDATE 07.15 uur: De A4 is weer vrij, de vertraging neemt geleidelijk af. Wel zijn op diverse (snel)wegen in de regio ook files ontstaan.

