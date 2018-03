Overleden Nick (17) herdacht door wereldberoemde vlogger Logan Paul

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - ‘Nick, jouw energie was besmettelijk. Waar je nu ook bent, het ga je goed.' Met die woorden herdenkt Logan Paul, een beroemde Amerikaanse vlogger, Nick van der Laan uit Hazerswoude-Rijndijk. De 17-jarige jongen overleed op 9 maart aan een zeldzame vorm van botkanker. De vlog van Logan is in vier dagen tijd al ruim vijf miljoen keer bekeken.

Logan leerde de ongeneeslijk zieke Nick in december kennen dankzij de stichting Make-A-Wish. Het was Nicks vurige wens om zijn favoriete vlogger Logan te ontmoeten. Dankzij de stichting kon de zieke Hazerswoudenaar met zijn gezin naar de VS afreizen voor hun ontmoeting met de populaire vlogger, die 16 miljoen volgers heeft.

Na het horen van Nicks overlijden schoot Logan vol. 'Dit gebeurt me normaal niet zo snel', bekent de Amerikaanse vlogger. 'We moesten zo hard lachen om de stroopkoeken die hij uit Nederland had meegenomen. Nick, jouw energie was besmettelijk. Waar je nu ook bent, het ga je goed.'

In het overlijdensbericht meldt de familie dat ze dankzij stichting Make-A-Wish een onvergetelijke reis naar de VS hebben gemaakt. Daarom stond bij de condoleance van Nick een collectebus voor de stichting.