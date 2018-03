Vrouwen uit Leiden en Leiderdorp slachtoffer van groepsverkrachting hotel Antwerpen

LEIDEN - Twee jonge vrouwen uit Leiden en Leiderdorp zijn afgelopen weekend gedrogeerd en verkracht in een hotel in Antwerpen. Het parket in België bevestigt dit aan Omroep West. Er zijn vier mannen opgepakt.

De twee vrouwen (21 en 22 jaar oud) zouden in de nacht van vrijdag op zaterdag door vier mannen van Afrikaanse afkomst in hun hotelkamer zijn verkracht. 'Eén man werd zaterdag opgepakt en is zondag door de onderzoeksrechter aangehouden', zegt Caroline Vandestokker van het Antwerpse parket in Het Nieuwsblad. Ook de drie andere mannen zitten inmiddels vast.

De vrouwen waren in Antwerpen voor een avond in discotheek Roxy, waar onder meer een optreden was van rapper Ronnie Flex en enkele Nederlandse dj's. Na afloop zou één van de mannen met de jonge vrouwen naar hun kamer zijn gegaan. Eenmaal op hun kamer moet hij de andere mannen hebben binnengelaten. De mannen zouden de hele nacht op de hotelkamer hebben doorgebracht.



Geen herinnering

De volgende ochtend zouden de twee vrouwen niet meer precies hebben geweten wat er gebeurd was. Volgens Belgische media zouden ze vermoedelijk gedrogeerd zijn geweest. Wel merkten de twee dat hun geld en hun mobiele telefoons verdwenen waren. Via het hotelpersoneel hoorden ze over de mannen die naar hun kamer waren geweest. Langzaam kwamen hun herinneringen terug, waarna ze de politie inschakelden.

Eén van de mannen keerde zaterdagavond terug naar het hotel. Daarop besloot de hoteleigenaar de man vast te houden tot de politie de man kon oppakken.