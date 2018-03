'Rode Toren' naast Scheveningse Pier wordt gesloopt

De 'Rode Toren' in Scheveningen | Foto: Gemeente Den Haag

DEN HAAG - De reclamemast naast de Pier op Scheveningen wordt dit jaar gesloopt. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente Den Haag en de exploitant van de Pier. De mast, ook wel de 'Rode Toren' genoemd, is een doorn in het oog van omwonenden.

Volgens wethouder Boudewijn Revis past de reclamemast niet meer bij de ontwikkelingen in Scheveningen Bad. 'We willen de hele Noordboulevard en het plein voor het Kurhaus opknappen', verklaart de wethouder. De mast ontsiert, volgens de gemeeente, al langer het beeld op de boulevard.

De gemeente Den Haag wil investeren in het belang van de Pier als icoon voor Scheveningen en Den Haag. Al eerder werd het zogenoemde Stalen Eiland verwijderd. Het stalen eiland, het meest noordelijke deel van De Pier, was in zeer slechte staat.

Kijk hier naar een timelapse van de sloop van het eiland.



