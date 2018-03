Deel dit artikel:











PVV Den Haag pal achter landelijke campagnespot: 'De waarheid is soms hard' PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands | Foto: Gemeente Den Haag

DEN HAAG - PVV-lijsttrekker Karen Gerbrands uit Den Haag staat pal achter de omstreden verkiezingsspot van haar partij. De islamitische partijen in de Haagse gemeenteraad hebben inmiddels gezamenlijk aangifte gedaan, maar dat deert haar niet. 'De waarheid is soms hard', zei Gerbrands maandagmorgen bij Muijs in de Morgen op Radio West.

In het omstreden spotje somt de PVV allerlei kwalificaties op die volgens de partij bij de Islam horen. Op de maat van bombastische muziek verschijnen woorden als: geweld, terreur, onrecht, dierenleed, geweld, dodelijk, vrouwenhaat en nog veel meer. Na uitzending in de zendtijd voor politieke partijen stak een storm van kritiek op. Gerbrands vindt het logisch dat de spot hard is. 'Het klimaat is nu: als je het niet hard zegt, wandelt iedereen er overheen. En kritiek op de spot gaat enkel over de vorm, er is niemand die kan aantonen dat de inhoud niet juist is', zegt de Haagse PVV-lijsttrekker.

Niet gezellig Ze vindt dat sommige delen van Den Haag heel gezellig zijn, maar sommige delen niet. En die delen worden steeds groter, stelt ze. Daarmee doelt ze op stadsdelen waar veel moslims wonen. LEES OOK: Islam Democraten doet aangifte tegen Wilders en PVV