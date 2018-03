Dinsdag 20 maart in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 20 maart ziet u de volgende zaken:

- Bij twee woningen in Wassenaar zijn inbrekers actief geweest. In één geval is het niet gelukt om binnen te komen, bij een andere woning wel. Er zijn beelden van de verdachten.

- De Visserijbuurt in Scheveningen is de laatste maanden opgeschrikt door meerdere brandstichtingen. Onder andere auto's en een camper gingen in vlammen op en een woning raakte waar een gezin lag te slapen, raakte zwaar beschadigd. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

- Bij twee inbraken in DJ-studio's op de Binckhorst in Den Haag is een flinke buit gemaakt. Er zijn beelden van beide inbraken.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.