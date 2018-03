Onderzoek: Grote meerderheid vindt stemmen voor gemeenteraad zinvol

REGIO - Inwoners van onze regio denken dat het zin heeft om te gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in opdracht van Omroep West.

Zo'n 90 procent van de bijna drieduizend geïnterviewden denkt er zo over. Maar vier procent is het eens met de stelling dat het geen zin heeft om te stemmen.

Van de respondenten vindt 54 procent de gemeenteraadsverkiezingen net zo belangrijk als de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Of alle respondenten ook echt gaan stemmen is nog maar de vraag: slechts 1 procent geeft aan niet te gaan stemmen, maar zo'n hoge opkomst ligt niet in de lijn der verwachting. In 2014 was de landelijke opkomst 53,8 procent.



Vertrouwen

Vooral het milieu en het klimaat vinden mensen belangrijk. Voor iets meer dan een kwart (25,5 procent) zijn dat de redenen om te gaan stemmen. Ook zorg vinden mensen belangrijk, dat onderwerp eindigde op de tweede plaats. Ergens kunnen wonen vinden mensen ook een heet hangijzer, woningbouw eindigde op nummer drie.

Eerder bleek al uit de enquête dat het vertrouwen in de politici onder onze inwoners positief is. Maar 18,6 procent van de respondenten gaf aan geen vertrouwen in de lokale volksvertegenwoordigers te hebben.

