'Bus alternatief voor de vermaledijde tramplannen Westduinweg'

DEN HAAG - Tussen Scheveningen Haven en Madurodam moet een elektrische bus gaan rijden. 'De nieuwe buslijn is een prima alternatief voor de vermaledijde tramplannen over de Westduinweg', zegt de lijsttrekker van ChristenUnie/SGP in Den Haag, Pieter Grinwis.

Er wordt al lang en veel gesproken over een ov-verbinding tussen Den Haag Centraal en Scheveningen. Volgens Grinwis gaat het nog jaren duren voordat zo'n verbinding er ligt. Bewoners van het Havenkwartier en Norfolkterrein op Scheveningen hebben daar op korte termijn niets aan, daarom heeft hij een concrete oplossing.

Het idee is om tussen Scheveningen Haven en Madurodam een elektrische bus te laten rijden. Daarnaast wil hij van de huidige tramhalte Madurodam een zogenoemde tophalte maken. Een comfortabele halte die te vergelijken is met die bij station Hollands Spoor. ‘De buslijn is veel goedkoper in de exploitatie en heel flexibel, zowel qua frequentie als qua grootte van de bussen', vervolgt de lijsttrekker.



Snelle realisatie

Pieter Grinwis wil dat het stadsbestuur snel in overleg gaat met bewoners, bewonersorganisaties en met de bedrijven in het havengebied om de beste route uit te tekenen. 'Laten we niet wachten, maar gewoon de dag na de gemeenteraadsverkiezingen beginnen met de gesprekken over de beste route en vervolgens zo snel mogelijk met de aanleg, verbouwen van de halte Madurodam en het bestellen van de E-bussen.'

In haar verkiezingsprogrammatrekt de ChristenUnie/SGP 5 miljoen euro uit voor het ontwikkelen van de tophalte en nog eens 1 miljoen euro per jaar voor een nieuwe E-bus naar Scheveningen Haven.

LEES OOK: VVD: Geen tram over Westduinweg en minder woningen in Scheveningen