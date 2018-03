Partydruggebruiker opgepakt na levensgevaarlijke capriolen op A4

NOOTDORP - Een automobilist uit Nootdorp is afgelopen weekend door de politie aangehouden omdat hij in zijn auto levensgevaarlijke capriolen uithaalde. De 28-jarige man, die erkende de partydrug GHB te hebben gebruikt, werd ter hoogte van Burgerveen opgepakt.

Rond 02.30 uur zagen agenten een auto bijna stilstaan op de A4. Toen de agenten de man het teken 'volg politie' gaven, zette de automobilist zijn auto plotseling midden op de snelweg stil. Dat leverde levensgevaarlijke situaties op; het achteropkomend verkeer kon de stilstaande auto soms maar net ontwijken.

De bestuurder, die moeilijk aanspreekbaar was, bleef ongecontroleerde bewegingen maken. De politie vermoedde dat de man onder invloed was van alcohol of drugs. De Nootdorper probeerde tevergeefs zijn afgeslagen auto weer te starten, maar dat lukte niet. De agenten hebben de 28-jarige automobilist aangehouden en naar een politiebureau gebracht. Daar bekende de man dat hij 4 milliliter GHB had gebruikt.