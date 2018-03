Deel dit artikel:











Delftenaar aangehouden in moordzaak Mustafa Ates Politie vraagt getuigen zich te melden | Foto: Omroep West

PIJNACKER-NOOTDORP - Een 47-jarige man uit Delft is maandagochtend in Pijnacker aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Mustafa Ates. De 50-jarige Vlaardinger werd op zaterdag 22 juli 2017 gevonden op een parkeerplaats op de Van der Kooijweg in Rijswijk.