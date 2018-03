Deel dit artikel:











Opgepast: Vannacht plaatselijk spekgladde wegen door opvriezend wegdek Een waarschuwingsbord dat waarschuwt voor gladheid in verband met ijzel | Foto: ANP

REGIO - Weggebruikers moeten in de nacht van maandag op dinsdag rekening houden met plaatselijke gladheid. Vanaf middernacht wordt neerslag verwacht. Die neerslag kan sneeuw, regen, ijzel of ijsregen zijn, dus er is plaatselijk kans op spekgladde wegen.

Volgens Omroep West weerman Huub Mizee komt dit doordat de grond nog koud is. In de loop van dinsdagochtend neemt de zon in kracht toe. Dinsdag wordt het zeven graden. Met windkracht drie tot vijf waait er een matige tot vrij krachtige noord, noord oostenwind. Lees hier het actuele weerbericht