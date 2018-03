Deel dit artikel:











IN BEELD: De laatste streken van de winter

REGIO - Na een aantal hele koude dagen in februari leek het er eventjes op dat we de winterkou definitief achter ons hadden gelaten. Niets bleek echter minder waar, want met temperaturen onder het vriespunt was het dit afgelopen weekend historisch koud. Dat leverde prachtige plaatjes op die we jullie niet willen onthouden!

Heb jij een mooie weerfoto voor in onze weeruitzending, online of social media? Stuur dan jouw mooiste foto's op naar weer@omroepwest.nl. Foto 1 t/m 4: Ton Wesselius. Foto 5 en 6: Pia Legerstee. Foto 7: Nick Blakenburg. Foto 8 en 9: Jolanda Bakker. Foto 10: Gieny Westra.