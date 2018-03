PVV Den Haag: 'Alle moskeeën sluiten kan niet'

DEN HAAG - Het plan van de PVV in Den Haag om alle moskeeën te sluiten, is wettelijk onmogelijk. Dat zei lijsttrekker Karen Gerbrands van de Haagse PVV over haar eigen voorstel in het programma Muijs in de Morgen op Radio West.

In het verkiezingsprogramma van de PVV in Den Haag staat dat er 'geen enkele moskee meer bij moet komen' en dat 'alle bestaande moskeeën moeten worden gesloten'.

Toen Gerbrands werd gevraagd naar de uitvoerbaarheid van het plan van de PVV, antwoordde ze: 'Daar hebben we nu de wettelijke mogelijkheden niet voor. Dat weten wij ook wel. Maar wij vinden wel dat als een moskee ruimte biedt aan haatimams of andere sprekers die haat zaaien of anti-Westerse preken houden, dat het dan wel een reden moet kunnen zijn om een moskee te sluiten.'



'We gaan dat nooit wettelijk regelen'

Gerbrands wees op de gevaren van haatpredikers: 'Het kan voor radicalisering zorgen en het druist ook in tegen alles wat we met integratie willen en dat gaat al hopeloos slecht. Dus als er dat soort dingen plaatsvinden, vinden wij dat die moskeeën gewoon dicht moeten en daar zijn dan ook de mogelijkheden voor.'

Vervolgens voegde de PVV-lijsttrekker eraan toe: 'Maar maak je geen zorgen, volgens mij gaan we dat nooit wettelijk regelen dat dat kan, dus zo'n vaart zal het niet lopen. Maar als het (een moskee, red.) echt over de schreef gaat, wel meteen dicht.'



'Het kan alleen niet'

De PVV'er was tijdens het interview niet milder gaan denken over het sluiten van alle moskeeën: 'Ik vind het nog steeds, maar het kan alleen niet.' Gerbrands: 'We zijn nu wel heel erg soepel met moskeeën waar gewoon verkeerde dingen gebeuren. En dan heb ik het niet alleen over haatzaaien, maar ook de verschillen tussen mannen en vrouwen en hoe er over homo's gedacht wordt. Onze mannen en vrouwen zijn gelijk, homo, lesbisch; dat kan gewoon allemaal in Nederland en we moeten ervoor waken dat dat zo blijft. Als dat soort zaken daar negatief worden besproken, dan moeten we ingrijpen, want ook dát gaat in tegen onze vrijheden en onze waarden.'