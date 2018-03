Vrijwilligers gezocht voor de Opschoondag op zaterdag 24 maart

DEN HAAG - Ben jij een echte schoonmaker en wil je dat jouw buurt het liefst zo schoon mogelijk is? Dan is de Opschoondag misschien wel iets voor jou!

Aankomende zaterdag is het zover, staat deze dag weer op het programma. Het thema van die dag luidt: 'Eén buurt, één missie!'. Tijdens de Opschoondag houden meer dan 100.000 Nederlanders een traditionele buurtschoonmaak in verschillende buurten. Vorig jaar hielden meer dan 113.000 Supporters van Schoon, 2.500 acties om hun buurt een stukje schoner te maken.

Volgens de organisatie van de Opschoondag is het motto van die dag: 'Vele handen maken licht werk', want jonge initiatiefnemers krijgen dit jaar hulp in de vorm van een feestelijke uitnodiging en een instructiefilmpje om hun buurtgenoten te overtuigen om hun buurt ook dit jaar zwerfafvalvrij te maken.

De organisatie van de Opschoondag is nog altijd op zoek naar nieuwe initiatieven en daarom deed Vincent Breedveld van de Opschoondag een oproep in de uitzending.

Ben jij een echte schoonmaker en wil jij jouw buurt extra schoonmaken op zaterdag 24 maart? Ga dan voor meer informatie over de Opschoondag naar www.nederlandschoon.nl.