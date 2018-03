Mannen opgepakt voor mishandeling en bedreiging in kapperszaak

DEN HAAG - De politie heeft zondag twee mannen aangehouden voor mishandeling in een kapperszaak in Den Haag. De meldkamer kreeg een bericht over een vechtpartij op de Melis Stokelaan waarbij mogelijk geschoten zou zijn.

Getuigen vertelden dat twee mannen de kapperszaak rond 15.30 uur binnenkwamen. Een van de verdachten mishandelde een 25-jarige Wateringer die in de zaak aanwezig was. De andere verdachte bedreigde de aanwezigen in de kapperszaak met een vuurwapen. Er ontstond een vechtpartij, waarna de twee verdachten vluchtten in een auto. Getuigen gaven het kenteken door.

De politie zag de auto kort daarna rijden op de Neherkade. Nog voor een stopteken gegeven kon worden, stapte de bijrijder uit. Agenten hielden hem na een korte achtervolging te voet aan. De bestuurder werd vervolgens met getrokken wapens uit de auto gepraat. De beide mannen van 21 en 22 jaar uit Den Haag zijn aangehouden en zitten nog vast.



Onderzoek loopt nog

Forensische experts hebben de kapperszaak en de auto gecontroleerd, maar een vuurwapen is tot nu toe nog niet gevonden. De recherche onderzoekt de betrokkenheid van beide verdachten bij het incident. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend.

