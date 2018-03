Erotiek en porno in Museum Meermanno: 'Sex sells!'

DEN HAAG - Aan de hand van boekjes en plaatjes besteedt Museum Meermanno in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag vanaf woensdag aandacht aan porno door de eeuwen heen tijdens de tentoonstelling 'Porno op Papier, taboe en tolerantie door de eeuwen heen'. De tentoonstelling maakt nog voordat hij geopend is de tongen los, want 'sex sells', aldus Arno Kuipers van de KB.

'Er is iets met een taboe rondom porno', aldus Kuipers. 'We hebben allemaal een seksueel leven, we willen een seksueel leven of we hebben iets met seks. Het raakt ons allemaal en publicaties daarover raken ook veel mensen', zegt hij.

Porno is niet altijd zo makkelijk te krijgen geweest als nu. 'Vroeger moest je veel doen om wat blote plaatjes te vinden en vaak lagen die ook nog onder de toonbank bij de winkel', legt verzamelaar Bert Sliggers uit. 'Nu hoef je op internet maar drie letters te typen en je ziet alles al.'



Expliciet

Wel verschilde de meningen door de eeuwen heen over wat wel en niet getoond mocht worden. 'Tegenwoordig is pornografie toch redelijk expliciet, maar vroeger was een tepel ook al genoeg om een blad of een boek van iemand in beslag te nemen en de eigenaar de arresteren', zegt de verzamelaar.

Sliggers, verzamelaar en voormalig conservator van Teylers Museum in Haarlem, verzamelde 1500 pornografische stukken die de tentoonstelling vormen. Aan de hand van boeken, tijdschriften en ook podcasts wordt de plek van porno in de steeds veranderende maatschappij belicht.



16+

Of ouders hun kinderen naar de tentoonstelling moeten laten gaan laat Kuipers aan de ouders over. 'Ik kan mij voorstellen dat je niet zou willen dat je minderjarige kinderen vrolijk door deze tentoonstelling banjeren', zegt Kuipers. 'De plaatjes uit de zeventiende en achttiende eeuw zijn allemaal niet zo erg, maar er kunnen ook mensen komen die zeggen: Is dit nou porno? ik vind het heel suf.' Maar er kunnen ook mensen komen die zeggen dat ze het best heftig vinden.'

De expositie Porno op Papier is van 22 maart tot en met 24 juni te zien in het Museum Meermanno en is toegankelijk voor belangstellenden vanaf 16 jaar.

