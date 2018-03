Deel dit artikel:











Kinderdroom komt uit: leven als ridder op kasteelschip in Leiden Lenny de Vries op zijn kasteelschip. (Foto: Omroep West)

LEIDEN - Lenny de Vries droomt er als kind van om te leven zoals ze dat in de Middeleeuwen deden. En dus stelde hij alles in het werk om die droom uit te laten komen. Het resultaat is nu te zien op museumschip de Vlotburg dat sinds kort ligt aangemeerd aan de Zijlsingel in Leiden.

Samen met zijn kasteelvrouw en zijn paard Hercules woont De Vries inmiddels twintig jaar op het schip dat er van buiten uitziet als een kasteel. Binnen heeft hij met wat hulp allerlei hoekjes gemaakt die laten zien hoe het leven er in de Middeleeuwen moet hebben uitgezien. Ze reizen van stad naar stad om dat verhaal aan het publiek te laten zien. Het museumschip is dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur te bezichtigen en ligt nog tot 7 mei aan de Zijlsingel in Leiden. LEES OOK: IN BEELD: Lisse verandert in middeleeuwse enclave tijdens Castlefest