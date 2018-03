Boek over fatale overval juwelier Stratmann: 'Naast opsporingsverhaal, ook een herinnering aan Ruud'

DEN HAAG - De overval op de Haagse juwelier Ruud Stratmann duurde twee minuten. Oud-journalist van Omroep West Vincent Veenman schreef een boek over die fatale dag in april 2012, het kostte hem twee jaar. Stratmann werd 47 jaar oud. Het boek vertelt gedetailleerd het verhaal van de klopjacht op de overvallers.

Nadat de fatale schoten gelost zijn wordt Veenman, dan journalist, naar de Beeklaan gestuurd om verslag te doen. Als politie- en justitieverslaggever volgt hij de zaak.

Omdat de twee overvallers spoorloos zijn besluit justitie om, bij hoge uitzondering, camerabeelden van de overval vrij te geven. Sandro G. en Ziya B. staan goed op beeld. Ze zwaaien met een wapen. De mannen zijn vermomd. Ze dragen een valse neus en bril.



Aanhoudingen

Dan volgt de aanhouding van beide mannen, de uitvaart van Stratmann en de rechtszaak. Als alles achter de rug is ontstaat het idee voor het boek. 'Als ik over een zaak een boek zou schrijven, dan zou het over deze zaak zijn', zegt de auteur.

Maar voordat hij begint met schrijven gaat hij eerst langs bij de weduwe van Stratmann, Els Lokker. Hij vraagt haar om toesteming. Els reageert nuchter, vertelt ze maandag in haar huis boven de voormalige juwelierszaak waar nu een kapsalon zit. 'Dat moet je in principe natuurlijk zelf weten, maar ik vind wel lief dat je het vraagt en natuurlijk vind ik dat goed', was haar reactie.



Weduwe: 'Heel mooi dat je emotie opsporingsambtenaren ziet'

De opsporingsdiensten blijken graag mee te willen werken aan het boek. De schrijver krijgt inzage in politiedossiers. 'Je merkt hoe bevlogen iedereen is geweest', zegt Veenman. 'Dat maakt dat ze nu nog graag wilden vertellen hoe het gegaan is.'

Het boek ligt inmiddels in de winkel. Op 29 maart wordt het gepresenteerd bij de Haagse boekhandel Paagman. De weduwe van Stratmann, Els Lokker, is tevreden met het resultaat: 'Wat ik heel mooi vind is dat je de emotie van de opsporingsambtenaren ziet.'



'Een herinnering voor Els'

'Als ik een aantal foto's zie, dan denk ik: ik was daar op dat moment. Dat dat nu samen in een boek zit, is best wel bijzonder', concludeert de schrijver. Hij hoopt dat hij naast het verhaal van de opsporing ook nog een goed beeld van Ruud Stratmann heeft neergezet: 'Een herinnering waar Els wat aan heeft.'

