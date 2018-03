Deel dit artikel:











Gewonden bij steekpartij in centrum van Den Haag (Foto: District 8)

DEN HAAG - Bij een steekpartij op de Glasblazerslaan in het centrum van Den Haag zijn maandag twee gewonden gevallen. Een van de gewonden is ook verdachte in de zaak. Er is ook een tweede verdachte aangehouden.

Mogelijk is er bij de steekpartij ook iets buitgemaakt, laat de politie weten. Het is niet bekend wat de aanleiding van de steekpartij is.