Initiatief voor rookvrije speeltuinen wint award: 'Hele grote kers op nog grotere taart'

DEN HAAG - Met zijn actie om speeltuinen rookvrij te maken heeft Hagenaar Mohamed Taheri maandag de Rookvrije Generatie Award gewonnen. 'Ik zie deze award als een stukje erkenning. Het is een hele grote kers op een nog grotere taart', reageert een verraste Taheri.

De Hagenaar zorgde er de afgelopen vier jaar voor dat er meer dan 500 speeltuinen in Den Haag rookvrij zijn. De Rookvrije Generatie Awards worden uitgereikt om initiatieven te stimuleren die ervoor zorgen dat kinderen rookvrij opgroeien. In totaal werden landelijk 58 initiatieven genomineerd in 6 categoriën. 'Dit geeft me energie om door te gaan met rookvrije projecten', zegt Taheri.



Rookvrije festivals

Zijn kinderen zijn Taheri's drijfveer . 'Het kan niet zo zijn dat zij moeten spelen in andermans giftige rook en dat roken het straatbeeld domineert.'

Hij heeft alweer een nieuw doel voor ogen. Hij wil zich inzetten voor rookvrije evenementen en festivals. 'Een gedeelte van Parkpop bijvoorbeeld.' Of daar geen verzet op zal komen? 'Daarom begin ik klein.'

Over tien jaar wil Taheri roken helemaal uit het straatbeeld hebben verbannen. Betuttelend vindt hij het niet. 'Natuurlijk kan je niet alle neuzen dezelfde kant op laten wijzen. Ik jaag rokers niet weg, maar wil proberen afspraken te maken.'

