Extra geld nodig voor popconcert in cultuurcomplex

DEN HAAG - Als de grote zaal van het nieuwe cultuurcomplex op het Spuiplein in Den Haag ook geschikt moet worden gemaakt voor popconcerten en evenementen, gaat dat de gemeente extra geld kosten. Daarover moet de gemeenteraad dan komende maanden een beslissing gaan nemen. Dat zegt de Haagse wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij).

Volgens hem heeft de gemeente in het programma van eisen aan bouwcombinatie Cadanz niet vastgelegd dat er een zogenaamde beweegbare vloer in de grote zaal van het nieuwe Onderwijs en Cultuurcentrum (OCC) komt. Dat betekent in de praktijk nu dat de vloer straks schuin gaat aflopen. Daardoor zou hij vooral geschikt zijn voor klassieke concerten, maar veel minder voor pop en bijvoorbeeld congressen.

Als dat toch anders moet worden, gaat dat geld kosten, bevestigt Wijsmuller. 'De gemeenteraad heeft een programma van eisen en een budget vastgesteld en daarbinnen moeten we het realiseren. Als er extra eisen komen, dan moet je daar een extra besluit over nemen.'



Discussie speelt al lang

Directeur Henk Scholten van het Dans- en Muziekcentrum (DMC), de toekomstige huurder van het gebouw, zegt dat de discussie over de vloer al heel lang speelt. Volgens hem was in het programma van eisen vastgelegd dat er een zaal met goede zichtlijnen zou komen én dat die zaal ook geschikt zou zijn voor popconcert. Hij dacht dat dit in de praktijk niet anders kon betekenen dan dat er een beweegbare vloer zou komen.

Maar dat blijkt niet het geval. Het consortium bouwt nu een vaste vloer met een helling van vier procent omdat een beweegbare vloer veel duurder is. Scholten: 'Volgens Cadanz kan je daar ook prima op staan bij popconcerten. Maar wij vinden het erg onhandig. Eigenlijk is niemand daar blij mee. Want bij een helling van vier procent, kijk je bij klassieke concerten nog steeds tegen het hoofd van de man of vrouw voor je aan. En het is ook niet handig bij andere gelegenheden.'



Niet geaccepteerd

Daarom, zegt Scholten, vindt DMC dat Cadanz niet levert wat er is gevraagd. 'En vandaar dat we dit ook nog niet hebben geaccepteerd. Wij moeten hier programmeren. En daarvoor hebben we verschillende opstellingen nodig. Wij zitten er dus stevig in. En dat verwacht ik van de gemeente ook.’

Maar volgens Wijsmuller krijgt de gemeente weldegelijk wat er is gevraagd en is die beweegbare vloer ‘een extra wens’. 'Dat hebben we niet besteld. We moeten nu nog een beslissing nemen of we die extra wens of we die gaan honoreren of niet.'



Extra geld

Dat zou dan extra geld kosten, erkent hij ook. ‘Ik heb een afspraak met de gemeenteraad om het voor een vast budget te bouwen en dat gaat goed. Daar voel ik mij aan gehouden. Als men vindt dat er iets extra’s moet gebeuren, dan zou dat een besluit kunnen zijn. Maar het is denk ik nog te vroeg om daarover te gaan speculeren. Want volgens mij hebben we een prachtig gebouw besteld. Dat zien we hier nu verrijzen.’

De wethouder gaf maandag een rondleiding over de bouwplaats. Want volgens de gemeente is er sprake van een belangrijk moment. Nadat er tot nu toe vooral onder de grond werd gewerkt aan de funderingen van het centrum, zijn de bouwvakkers nu boven de grond aan de slag gegaan. De eerste muren, die van de concertzaal, zijn verrezen.



Enthousiast

Wijsmuller, die als raadslid zich steeds verzette tegen het oude plan voor het cultuurpaleis, is enthousiast over het feit dat hij als wethouder nu zijn eigen, nieuwe ontwerp, werkelijkheid ziet worden. ‘Het is natuurlijk een heel gevoelig project, met heel veel belangen, politiek ligt het ook gevoelig. En dat je dan je hoofd koel en de koers vast houdt en dat je dan al zover bent gekomen, daar ben ik wel trots op.’