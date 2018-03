Deel dit artikel:











LIVE: Gemeenteraadsverkiezingen van start, stembussen geopend De verkiezingsposters van de Haagse politieke partijen (Foto: ANP)

REGIO - De eerste stembussen zijn geopend in onze regio voor de gemeenteraadsverkiezingen. In ons liveblog volg je de hele dag het laatste nieuws over de stembusgang, de opkomst en uiteraard de uitslagen.