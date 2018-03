KIJK TERUG: Het Lijsttrekkersdebat in Den Haag

DEN HAAG - De lijsttrekkers van de grootste Haagse politieke partijen debatteerden zondag met elkaar tijdens het Omroep West Lijsttrekkersdebat in Den Haag. De politici bespraken onder andere hoeveel woningen er in Den Haag moeten worden bijgebouwd.

In tegenstelling tot vier jaar geleden, toen het Spuiforum een heet hangijzer was, is er dit jaar geen groot thema rondom de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Daarom legde Omroep West de lijsttrekkers en het aanwezige publiek vier stellingen voor.

Bekijk het hele lijsttrekkersdebat hier terug. Het Lijsttrekkersdebat wordt maandagavond ook de hele avond herhaald op TV West.

LEES OOK: Volg hier alles rondom de gemeenteraadsverkiezingen