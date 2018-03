Verkiezingsdebat Gouda: kunnen de woonlasten van Gouwenaren verder omlaag?

GOUDA - Wordt het de komende jaren goedkoper of duurder om in Gouda te wonen? Over dit onderwerp en nog veel meer gaan de lijsttrekkers van de Goudse politieke partijen dinsdagavond in conclaaf tijdens het verkiezingsdebat dat Radio West tussen 18.00 en 19.00 uur uitzendt.

Met een forse stadsschuld is Gouda niet in staat de lokale belastingen zomaar naar beneden te brengen. Na een periode van bezuinigingen gaat het echter weer wat beter met de schatkist van het stadsbestuur. De vraag is: gaan gewone Gouwenaren dit de komende jaren ook in hun portemonnee voelen? En blijven alle voorzieningen dan nog steeds in stand?

De verkeersdrukte in het historische centrum van de stad is voor sommige partijen reden om auto's meer en meer uit het centrum te weren. Dat is goed voor de voetgangers en fietsers in de stad, maar slecht voor de bereikbaarheid van ondernemers en bedrijven. Is het verstandig om het centrum nog verder autoluw te maken? De politici kunnen ook overwegen het aantal koopzondagen uit te breiden, maar zitten de christelijke partijen daar wel op te wachten?



Live op de radio

Radio West laat de Goudse lijsttrekkers dinsdagavond live met elkaar in debat gaan, tussen 18.00 en 19.00 uur in het programma Studio Haagsche Bluf. Wil je erbij zijn? Kom dan naar Grand Café Central 'De Buren' op de Markt (nummer 22) in Gouda. En anders gewoon luisteren op de radio (89.3 FM).