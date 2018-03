Robert van Asten (D66 Den Haag) in Muijs in de Morgen

DEN HAAG - De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en daarom ontvangt presentator Bas Muijs verschillende lijsttrekkers uit de regio in zijn radioprogramma Muijs in de Morgen. Dinsdag komt Robert van Asten, lijsttrekker van D66 in Den Haag, in de studio van Radio West.

Van Asten was van 2010 tot 2013 voorzitter van de Haagse afdeling van D66 en was tevens campagneleider bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Sinds maart 2015 is Robert fractievoorzitter van de D66-fractie. Van Asten groeide op in Rijswijk en woont tegenwoordig in Loosduinen. De D66'er is - naast zijn werk als raadslid - ook ondernemer.

Van Asten: 'Den Haag is met D66 als grootste partij opgebloeid tot een krachtige stad met volop kansen voor de toekomst. De afgelopen jaren heeft D66 in Den Haag hard gewerkt en veel bereikt: het onderwijs is verbeterd en er zijn meer banen bijgekomen in onze stad van Vrede & Recht. We bieden ondernemers meer kansen om te groeien. En we hebben de eerste stappen gezet naar een stad met groene energie voor ons allemaal. Ons werk is nog niet klaar.'

De afgelopen weken kwamen ruim twintig lijsttrekkers langs in de ochtendshow op Radio West. Dinsdag is het de beurt aan Robert van Asten. Hij is de laatste lijsttrekker die voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanschuift.