Brandweer redt voorhuis van boerderij Hoogmade na brand in rieten dak In de woon- en antiekboerderij liggen veel houten meubels opgeslagen. (Foto: Regio15)

HOOGMADE - In woon- en antiekboerderij de Hooghstede aan de Van Klaverweijdeweg in Hoogmade woedde maandagavond een uitslaande brand in het rietendak. De brandweer moest alles op alles zetten om het voorhuis van de boerderij te redden. Rond 01.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag had de brandweer het vuur onder controle.

De brandweer heeft de brand kunnen stoppen bij een zogenoemde stoplijn. Een speciaal rietkapteam had stukken riet van het dak gehaald, zodat de brand zich niet verder kon verspreiden. Ook binnen in de boerderij maakte de brandweer een dergelijke stoplijn. 'Daardoor heeft de brand het voorhuis niet bereikt', zegt een woordvoerder van de brandweer. Het achterhuis, waar de brand woedde, heeft wel zware schade opgelopen. Volgens de woordvoerder raakte niemand gewond bij de brand. De bewoners hebben zelf de brandweer gebeld.

Nablussen De brandweer heeft nog tot diep in de nacht nodig om de boerderij na te blussen. In totaal werden acht tankautospuiten ingezet om te voorkomen dat de brand oversloeg naar de buren die ook een rieten dak hebben. Een speciaal ontsmettingsteam van de brandweer 'ontsmet' de ruim vijftig brandweerlieden die 'vies en vuil van de rook en de roet' zijn geworden. 'In het kader van arbeidshygiëne worden zij nu ontsmet en voorzien van nieuwe bluspakken', aldus de brandweer.