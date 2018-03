Deel dit artikel:











Uitslaande brand in rieten dak van boerderij in Hoogmade Foto: Media TV

HOOGMADE - In woon- en antiekboerderij de Hooghstede aan de Van Klaverweijdeweg in Hoogmade woedt maandagavond een uitslaande brand. Volgens de brandweer woedt de brand in het rieten dak.

'We zijn met man en macht bezig om ervoor te zorgen dat de brand niet doorslaat naar het hele dak', zegt een brandweerwoordvoerder. Er is een speciaal rietkapteam bezig met de brand. 'We hebben een stuk uit het rieten dak gehaald, zodat de brand niet verder kan.'

Volgens de woordvoerder is er niemand meer in de vrijstaande boerderij aanwezig. 'De bewoners hebben zelf de brandweer gebeld.'



