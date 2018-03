OM eist ruim 2 jaar cel om overval tankstation met vleesmes

Op 6 augustus 2017 werd dit tankstation in Delft overvallen. (Foto: Regio15)

DELFT - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 28 maanden cel geëist tegen een 33-jarige Delftenaar die ervan verdacht wordt een overval op een bezinestation aan de Delftse Voorhofdreef te hebben gepleegd. Volgens het OM zwaaide de man op 6 augustus vorig jaar met een vleesmes in het tankstation en riep: 'Vijftig, briefjes van vijftig'. Hij wist er uiteindelijk met een stapeltje briefjes vandoor te gaan.

De politie kreeg die zondagmiddag een tip over het kenteken van de vluchtauto. Toen agenten hem staande wilde houden, reed de man met snelheden tot 120 kilometer per uur door de bebouwde kom van Delft. Uiteindelijk kregen agenten hem te pakken, maar de man ontkende dat hij de overval op het tankstation had gepleegd.

In de rechtszaal bekende de Delftenaar alsnog. Hij zou verslaafd zijn en persoonlijke problemen hebben. Daarom eist de officier van justitie naast de 28 maanden cel ook een meldplicht, klinische opname, begeleid wonen en inbeslagname van de auto. Voor het gevaarlijke rijgedrag eist het OM een geldboete en een rijontzegging van vier maanden. Over twee weken doet de rechter uitspraak.

