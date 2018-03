Commotie over verkiezing Haagse nachtburgemeester

DEN HAAG - Op sociale media is ophef ontstaan over de verkiezing van de Haagse nachtburgemeester. Mensen vragen zich af waarom een kandidaat met minder stemmen is verkozen boven iemand met meer stemmen. De organisatie het nachtburgemeesterschap snapt niet waarom er onrust is, de procedure is volgens hen eerlijk verlopen. Om duidelijkheid te krijgen houdt Fred Zuiderwijk donderdag een speciale avond in Parkroad Café.

Afgelopen weekend werd Sjoerd van Schuylenburch verkozen tot nieuwe nachtburgemeester van Den Haag. Hij volgt René Bom op, die zijn functie neerlegde vanwege gezondheidsredenen.

'Iedereen gunt Sjoerd de titel, maar het gaat om de procedure. Daar zijn mensen verbolgen over. Mensen zeggen: waarom hebben we gestemd?', zegt Zuiderwijk. Volgens hem is de winnaar niet gekozen op basis van het aantal stemmen, maar op een oordeel van de nachtraad.



Procedure

Dat klopt deels, zegt organisator Joeri Gordijn van het Haagse nachtburgemeesterschap. De nachtburgemeester is gedeeltelijk gekozen door de nachtraad en deels door stemmen van publiek. Alle acht nachtraadleden hadden een eigen stem. 'Zij hebben alle plannen en ideeën bekeken en daarna een keuze gemaakt', zegt Gordijn.

Volgens hem is er bewust gekozen om alleen met stemmen te werken. 'Anders wint degene met de meeste vrienden.' De ophef komt volgens Gordijn uit één hoek, namelijk uit de fanhoek van kandidaat Cary van Rheenen. Hij kreeg de meeste publieksstemmen, maar geen één stem van de nachtraad. 'Dat is lullig, maar dat is zo besloten en zo gegaan', zegt Gordijn.



'Eerlijk gegaan'

Ook kandidaat Willem Verheij snapt niet waar alle ophef vandaan komt. Volgens hem was vanaf het begin bekend dat het niet alleen om het aantal stemmen zou gaan. 'De procedure is duidelijk uitgelegd. Ik vind dat het eerlijk is gegaan.'

Hij is blij met Van Schuylenburch als winnaar. 'Het is jammer dat er niet genoeg bewustzijn is van het eigenlijke stemproces en dat mensen daar boos over zijn.'



'Ik klaag er niet over'

Rheenen was inderdaad op de hoogte van de procedure. 'Ik heb meegedaan en was op de hoogte van de regels. Het heeft ertoe geleid dat ik niet gewonnen heb. Ik klaag er niet over.'

Hij snapt wel waar het pijnpunt bij zijn fans ligt. 'Zij denken dat het om meeste stemmen gelden gaat en vinden dat hen nu een oor aan is genaaid.' Hij heeft alle vertrouwen in Van Schuylenburch als nachtburgemeester. 'Het lijkt me een prima vent en als hij advies wil, zal ik hem zeker steunen.'



Uitleg van nachtraad

In de hoop meer duidelijkheid te krijgen over de procedure heeft Zuiderwijk de leden van de nachtraad donderdagavond uitgenodigd in Parkroad Café in de Haagse Nobelstraat. 'We willen het heel graag uitleggen', zegt Gordijn.

