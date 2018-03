Deel dit artikel:











1500 mensen melden zich bij politie na vondst gestolen gereedschap Foto: Politie Loosduinen

DEN HAAG - De politie Loosduinen is overspoeld met honderden e-mails van mensen die vermoeden dat aangetroffen gestolen gereedschap van hen is. De politie vond meer dan 300 stuks gereedschap in verschillende huizen in Den Haag nadat ze twee inbrekers op heterdaad hadden betrapt. In totaal kreeg de politie zo'n 1500 e-mails.

Agenten van het team Loosduinen deelden afgelopen zaterdag een bericht op Facebook, waarin zij slachtoffers van diefstal van gereedschap opriepen om zich te melden. De politie laat weten dat het nog wel even duurt voordat de zaak is afgehandeld. 'De recherche van team Loosduinen zal eerst elk stuk gereedschap inventariseren en vastleggen in de systemen. U begrijpt dat, gezien de hoeveelheid gereedschap, dit een behoorlijke klus is.' De politie zegt dat aangiftes waarbij unieke kenmerken zijn vermeld zoals serienummers en graveringen 'vanzelf bij ons onder de aandacht' komen. 'Er zal op een later moment contact met u worden opgenomen.'

Kort geleden gestolen De aangetroffen gereedschappen zijn waarschijnlijk kort geleden gestolen. Volgens de politie is de kans dan ook klein dat het gereedschap van mensen die langere tijd geleden aangifte hebben gedaan tussen de onderschepte lading zit. Voor het gereedschap waarvan niet direct een eigenaar wordt gevonden, wordt later dit jaar een speciale kijkdag georganiseerd, meldt het politieteam in Loosduinen. 'Houd hiervoor onze Facebookpagina in de gaten.'