West Wekker: Grote brand in boerderij en extra geld nodig voor cultuurcomplex

REGIO - Goedemorgen! De eerste dag van de week weer goed doorgekomen? Pak in ieder geval een een bak koffie of thee. Wij hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Zo brak er in Hoogmade gisteravond een grote brand uit in een woonboerderij. En voor een vloer in het Haagse cultuurcomplex zou extra geld nodig moeten zijn. Dit is de West Wekker!

1. Uitslaande brand in Hoogmade

In woon- en antiekboerderij de Hooghstede aan de Van Klaverweijdeweg in Hoogmade woedde gisteravond een uitslaande brand. De brandweer werkte met man en macht om ervoor te zorgen dat het vuur niet oversloeg naar het hele dak. Rond 01.00 uur werd duidelijk dat de brandweer de brand onder controle had. 2. Extra geld nodig voor popconcert in cultuurcomplex

Als de grote zaal van het nieuwe cultuurcomplex aan het Spuiplein in Den Haag ook geschikt moet worden gemaakt voor popconcerten en evenementen, gaat dat de gemeente extra geld kosten. Daarover moet de gemeenteraad dan de komende maanden een beslissing gaan nemen. Dat zegt de Haagse wethouder Joris Wijsmuller. 3. 'Bus alternatief voor de vermaledijde tramplannen Westduinweg

Tussen Scheveningen Haven en Madurodam moet een elektrische bus gaan rijden. 'De nieuwe buslijn is een prima alternatief voor de vermaledijde tramplannen over de Westduinweg', zegt de lijsttrekker van ChristenUnie/SGP in Den Haag, Pieter Grinwis. 4. OM eist ruim 2 jaar cel om overval tankstation met vleesmes

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 28 maanden cel geëist tegen een 33-jarige Delftenaar die ervan verdacht wordt een overval op een bezinestation aan de Delftse Voorhofdreef te hebben gepleegd. Volgens het OM zwaaide de man 6 augustus vorig jaar met een vleesmes in het tankstation en riep: 'Vijftig, briefjes van vijftig'. 5. Erotiek en porno in Museum Meermanno: 'Sex sells!'

Aan de hand van boekjes en plaatjes besteedt Museum Meermanno in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag vanaf morgen aandacht aan porno door de eeuwen heen tijdens de tentoonstelling 'Porno op Papier, taboe en tolerantie door de eeuwen heen'. De tentoonstelling maakt nog voordat hij geopend is de tongen los, want 'sex sells', aldus Arno Kuipers van de KB. Weer: De neerslag trekt verder weg naar het zuiden, dus het wordt vandaag opnieuws zonnig. De temperatuur komt uit op maximaal 7 graden. Vanavond op TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.