'Twee vliegen in een klap slaan door te bouwen boven spoor'

DEN HAAG - 'Het lijkt me fantastisch om deze stad te besturen.' D66-lijsttrekker Robert van Asten stak zijn wethoudersaspiraties dinsdagochtend niet onder stoelen of banken in het radioprogramma Muijs in de Morgen bij Omroep West. Daar blikte hij - als laatste lijsttrekker uit de regio - vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen die woensdag plaatsvinden.

Het lijken mooie verkiezingen te worden voor D66. De partij zou volgens de meest recente peiling de grootste partij in Den Haag worden, met zeven zetels, gevolgd door GroenLinks. Op dit moment is D66 ook al de grootste fractie in de Haagse gemeenteraad met zeven zetels.

Van Asten is 'ontzettend trots' op wat zijn partij de afgelopen jaren in het college bereikt heeft. Hij wijst onder meer op de alle energie die gestoken is in het Haagse onderwijs. 'Conciërges zijn weer terug in de scholen, dat is heel belangrijk', benadrukt hij. 'We hebben daarnaast meer excellente scholen gekregen, meer ingezet op wijken zoals de Schilderswijk en Transvaal om kinderen een breder perspectief te bieden met bijvoorbeeld de Transvaal University en de Weekendschool die we ondersteunen... Allemaal om er voor te zorgen dat de Haagse kinderen een betere toekomst kunnen krijgen.' Van Asten noemt dit 'de beste mogelijke investering'. 'Zeker omdat er een hoop uitdagingen liggen in de toekomst op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit. Daar hebben we deze knappe koppen voor nodig.'



Levendigheid

Ook is Van Asten blij met de 'ontzettende groei' van de Haagse vestigingen van de universiteiten van Leiden en Delft. 'Er komen steeds meer opleidingen bij. Het is hartstikke leuk dat er meer studenten deze kant opkomen. Voor het uitgaansleven, de levendigheid in de stad, maar ook omdat bedrijven daardoor weer naar Den Haag komen omdat hier al die knappe koppen zitten. Die willen ze hebben. Dat is weer goed voor nieuwe werkgelegenheid.'

Op het gebied van mobiliteit roemt de D66-lijsttrekker de investeringen op het gebied van fietsverkeer. 'We zijn ontzettend gelukkig dat er nu een parkeergarage voor fietsen op het Koningin Julianaplein - het stationsplein voor Den Haag Centraal - wordt gegraven. We hebben de afgelopen jaren ook heel veel fietsenstallingen weten te openen. Als je ziet hoe snel die allemaal vol staan, blijkt wel dat we hier vol mee moeten doorgaan. Daarnaast hebben we heel veel fietspaden aangelegd. Vrijliggende fietspaden, zodat je niet meer het risico loopt dat een auto vlak langs je scheurt. Zodat je met een veel veiliger gevoel op de fiets kunt stappen. En je kinderen naar school kunt laten fietsen.'



'Op veel grotere schaal werken'

Een ander heet hangijzer in Den Haag is woningbouw. De stad verwacht de komende jaren een flinke groei van het aantal inwoners en dus moet er geïnvesteerd worden. 'We hebben hier de afgelopen jaren in dit college al plannen voor gemaakt', vertelt Van Asten. 'Het is nu een kwestie van invullen. Bijvoorbeeld op de Binckhorst. Daar heeft de gemeente heel veel grond en ook veel plannen voor woningbouw. Dat begint zoetjesaan te komen. Bijvoorbeeld in het Junoblok. Daar hebben mensen hun eigen woning maken in een oud kantoorpand kunnen maken. Maar we moeten op veel grotere schaal gaan werken. De Binckhorst is er daar één van.'

Maar hij haalt ook het zuidwesten van Den Haag en de wijk Escamp aan. 'Daar moeten we heel veel woningen opnieuw maken, omdat die nu te slecht zijn. Laten we - als we dit gaan doen - meteen kijken waar we woningen kunnen toevoegen. Zodat het gebied er zelf ook sterker van wordt.'



Laatste stukje van de puzzel

Daarnaast oppert D66 woningen te bouwen boven de sporen bij het Centraal Station. 'Daar ligt een enorm gebied, dat nu een soort grens vormt tussen het centrum en Bezuidenhout. Als je boven die sporen bouwt, kun je twee vliegen in een klap slaan. Huizen bouwen en Bezuidenhout verbinden met het centrum, de Stationsbuurt. Nu hebben we daar alleen die gekke viaducten - die iedereen kwijt wil - liggen.'

Van Asten oppert van dit gebied een nieuwe stadswijk te maken. 'Ik denk dat we dit - met de vraag naar woningen - echt kunnen bekostigen. Het is zonde van de ruimte om dit niet te doen. Nu we ook de Binckhorst aan het ontwikkelen zijn, is dit het laatste stukje van de puzzel.'



Logische vervolgstap

Van Asten is op dit moment lijsttrekker en fractievoorzitter van D66. Een wethoudersfunctie lijkt een logische vervolgstap. 'Dat is een prachtige functie', knikt de D66-voorman. 'Het lijkt mij fantastisch om deze stad te kunnen besturen en me bezig te houden met de portefeuilles die me nu ook al bezighouden. Bijvoorbeeld verkeer. Maar er gaat zoals gezegd ook heel veel gebeuren op het gebied van woningbouw. Hoe gaan we de stad opnieuw inrichten? Het lijkt me fantastisch om daarmee bezig te zijn.'