Brand boerderij ontstond in schoorsteen, dak wordt gelicht om vuurhaarden aan te pakken

HOOGMADE - De uitslaande brand die woedde in boerderij Hooghstede aan de Van Klaverweijdeweg in Hoogmade ontstond in de schoorsteen. Dat laat de brandweer weten. Het vuur werd maandagavond rond 22.00 uur ontdekt.

'De bewoner was aan het boekhouden, toen hij er door voorbijgangers op werd gewezen dat ze rook zagen', vertelt verslaggever Mariët Overrdiep. Peter Kessels van de brandweer Hollands Midden spreekt terugblikkend van een 'flinke brand'. 'In het achterhuis is veel schade.'

Rond 01.00 uur in de nacht had de brandweer het vuur uiteindelijk onder controle. Een speciaal rietkapteam had stukken riet van het dak gehaald, zodat de brand zich niet verder kon verspreiden. Ook binnen in de boerderij creërde de brandweer zo'n stoplijn. Daardoor bereikte het vuur het voorhuis niet.



Kraan

Bij de brand raakte niemand gewond. Dinsdagochtend wordt er nog altijd nageblust bij de boerderij. 'Het vuur wil maar niet uit', vertelt Overdiep die dinsdagochtend ter plaatse is. 'Daarom is een kraan opgeroepen om het dak te lichten zodat de vuurhaarden aangepakt kunnen worden.' Volgens Overdiep gaat het nablussen nog zeker een paar uur duren.