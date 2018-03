Deel dit artikel:











Bestelbus vernield door brand, 'vlammen metershoog' De vlammen sloegen uit het bestelbusje. (fogto: Flashlight Fotografie)

KATWIJK - Aan de De Waal Malefijtstraat in Katwijk is in de nacht van maandag op dinsdag een bestelbus in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond 02.00 uur ontdekt.

Bewoners werden wakker van het vuur. Volgens getuigen sloegen de vlammen 'metershoog uit de bestelbus'. Vanwege de hitte barstten enkele ramen van huizen. Ook een auto die in de buurt van de bestelbus geparkeerd was, liep schade op. De politie onderzoekt hoe de brand kon ontstaan.