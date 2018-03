Strijd tegen files: provincie pakt knelpunt Leiden - Katwijk aan

LEIDEN - Wie van Katwijk naar Leiden rijdt staat negen van de tien keer vast op de Ir. G. Tjalmaweg. Het is één van de grootste knelpunten van de N206. Op de weg langs Oegstgeest loopt de vertraging in de spits vaak op tot 20 minuten. Om hier iets aan te doen gaat de provincie Zuid-Holland de weg verbreden.

In 2021 moet het stapvoets rijden op de Ir. G. Tjalmaweg verleden tijd zijn. Twee extra rijstroken moeten de doorstroom van het verkeer aanzienlijk verbeteren. Daarom wordt volgend jaar gestart met de aanleg van twee keer twee rijstroken. Verder komen er twee ongelijkvloerse aansluitingen en komt er een extra brug naast de huidige Torenvlietburg.

De verkeersdrukte rondom Leiden is al decennia een groot probleem. De RijnlandRoute, de verbindingsweg tussen de A4 en de A44, moet hier een einde aan maken. Het aanpakken van de N206 ter hoogte van de Ir. G. Tjalmaweg is de tweede fase van de aanleg van de RijnlandRoute. Het hele project is naar verwachting in 2022 klaar.

