Hulp gezocht bij het opknappen van een volkstuintje

DEN HOORN - Gerard en Els van Heusden uit Den Haag hebben een zware tijd achter de rug. Samen hebben zij een eigen volkstuintje waar ze veel tijd aan willen besteden, maar dit lukt niet altijd meer. Daarom roepen ze de hulp van SuperDebby in.

Els is meerdere keren zonder succes geopereerd geweest en daarom zit ze nu in een rolstoel. Els ziet het niet zitten om hun volkstuintje weer voorjaarsklaar te maken. Samen zijn zij op zoek naar iemand die Gerard kan helpen met het volkstuintje. Het is tuintje met bloemen en wat boompjes en die kunnen wat onderhoud gebruiken na de koude winter.

Er moet vooral geschoffeld en geharkt worden in de tuin, want alles is drijfnat op het moment. Het volkstuintje kan dus het nodige aan onderhoud gebruiken. Het liefst begint Gerard in april met de werkzaamheden in de tuin, want op dit moment is het weer nog erg wisselvallig. Gerard en Els zijn daarom bang dat de tuin na een aantal weken weer vies is als het opnieuw slechter weer wordt.

Wil jij Gerard en Els uit Den Haag helpen met het opknappen van hun volkstuintje? Laat het dan weten door een mail te sturen naar superdebby@omroepwest.nl en wie weet kun jij helpen.