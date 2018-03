Wie heeft bliksem gezien?

DEN HOORN - Kater Bliksem is is al vijf maanden zoek en baasje Belinda doet geen oog meer dicht. Ze geeft niet op met zoeken en heeft inmiddels al meer dan 1200 flyers verspreid en zelfs een eigen facebook pagina voor Bliksem gemaakt.

Belinda Pietersma uit Den Haag mist haar kat Bliksem heel erg. De main cocoon boskat is al 5 maanden van huis en lijkt van de aardbodem verdwenen. Hij is via de tuin van de buren weggeraakt die op dat moment aan het verbouwen waren. 'Normaal kwam hij alleen in de eigen tuin dus hij kent de weg niet en heeft de weg naar huis niet terug kunnen vinden. Bliksem had altijd een GPS zender om maar die stond op dat moment net in de oplader,' vertelt Belinda.

Bliksem is een kruising main coon boskat en heeft een zwart-witte vacht. Hij heeft een zogenaamd batman masker n een zwarte rug en staart. Bliksem is nogal schuw, je zult hem niet kunnen oppakken. 'Dit soort katten hechten zich aan één iemand en dat ben ik.', aldus Belinda.

Hoewel Belinda weleens de moed laat zakken geeft ze het zoeken niet op. Ze heeft zelfs een facebook pagina aangemaakt Bliksemvermist. 'Ik heb het gevoel dat hij ergens loopt. Ik heb nog twee katten maar deze kat was zo bijzonder voor me. Hij is geboren op de dag dat mijn man en ik verkering kregen. Bliksem is mijn oogappeltje.'

Heb jij Bliksem gezien? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl