Leraar die aan meisje (6) zou hebben gezeten blijft vastzitten School (Foto: ANP)

GOUDA - De van ontucht verdachte leraar Julio V. (41) uit Barendrecht blijft in de cel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag beslist. V. zou als invalleraar op basischool het Carrousel in Gouda een leerlinge van zes hebben betast. De ontucht zou hebben plaatsgevonden tussen januari 2017 en december 2017.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Ook werd bij V. kinderporno gevonden. 'Het gaat om veel materiaal', zei de officier van justitie dinsdag tijdens de zitting. De afbeeldingen zijn onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het gaat om foto's en video's met 'seksuele gedragingen' met kinderen tussen de twee en de veertien jaar oud. De collectie zou aangelegd zijn vanaf 2010. Uit dat onderzoek bleek dat er ook zelfgemaakte filmpjes van V. zijn gevonden. Zo heeft hij met zijn telefoon opnames gemaakt van zijn neefje. Wat er precies te zien is op de opnames werd op de zitting niet duidelijk. V. heeft het maken van de opnames bekend.

Verdachte zwijgt Over de geestelijke toestand van de verdachte wordt een rapport opgemaakt. Hij 'onderstreept het belang van hulp en dit onderzoek', zei zijn advocaat. V. was dinsdag aanwezig bij de zitting. De kleine, geboren Colombiaan, heeft niks gezegd. De advocaat van V. had voorafgaand aan de zaak gevraagd om de zitting achter gesloten deuren te behandelen. Dat kwam hem op een 'stevige uitbrander' van de rechtbank te staan. De raadsman deed voorkomen alsof hij het verzoek indiende namens de ouders van het meisje en de school.

'Ernstig maar niet bijzonderder' 'Het is een heel ernstige zaak, maar geen bijzonder geval', zei de rechter, daarom wees hij het verzoek van de advocaat af. 'Ik heb niets gehoord dat deze zedenzaak bijzonderder maakt dan een andere zedenzaak.' Alleen in heel bijzondere gevallen kan een rechter beslissen om een zaak achter gesloten deuren te behandelen. Als de verdachte minderjarig is gebeurt dat standaard. Binnen drie maanden volgt er een nieuwe zitting in deze zaak.