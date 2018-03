Deel dit artikel:











Oud-nachtburgemeester René Bom wordt stil van net afgedrukte rockfoto's voor expositie René Bom bekijkt het resultaat | Foto: Omroep West René Bom wordt stil van de afgedrukte foto's | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Oud-nachtburgemeester René Bom gaat zijn eigen rockfoto's exposeren in Marcello's Art Factory and Rock Gallery om zijn afscheid te vieren. Tijdens zijn nachtburgemeesterschap bracht Bom vele bezoeken backstage, in kleedkamers, op festivals en in ateliers bij bekende en minder bekende artiesten. Om uit duizenden foto's hiervan een selectie van twintig foto's te maken, was voor Bom een lastige klus.

Maar het is hem gelukt en dus kunnen de foto's naar de drukker, waar ze worden afgedrukt op dibond in een oplage van tien per foto. En dat is een bijzonder moment. 'Ik word er stil van', zegt Bom. 'Bijzonder om de foto's zo in het groot te zien.' René Bom wil bij zijn afscheid als nachtburgemeester geen cadeaus, maar hij wil dat de opbrengst van de foto's naar een Haags goed doel gaat. 'Ik ben geschrokken van de berichten in de pers over kinderen die niet mee op schoolreis kunnen. Ik vond schoolreisjes vroeger helemaal te gek. Ik heb daarom besloten de winst te schenken aan de Haagse Stichting Leergeld.'

LEES OOK: Sjoerd van Schulenburch nieuwe nachtburgemeester van Den Haag