Wachten op de brug? In Delft kun je een gedicht lezen

Gedicht op de Plantagebrug in Delft. (Foto: Provincie Zuid-Holland)

DELFT - Wie moet wachten tot de Plantagebrug in Delft weer dicht gaat, hoeft zich niet te vervelen. Provincie Zuid-Holland heeft een gedicht aan de onderkant van de brug gehangen.

De fiets- en voetgangersbrug gaat gemiddeld zo'n tien keer per dag open voor vaarverkeer. 'Het is een idee van de provinciedichter', zegt een woordvoerder van de provincie. 'Hij dacht: als je bij een brug staat te mijmeren is het een mooi moment om eens een gedicht te lezen.'

De brug staat meestal zo'n 5 minuten open. 'Net leuk om het gedicht te lezen. Het is een leuke kleinigheid om het wachten bij de brug een beetje te veraangenamen.'



Provinciedichter

Etwin Grootscholten is sinds januari vorig jaar provinciedichter. Hij maakt gevraagd en ongevraagd gedichten. Of meer bruggen een gedicht krijgen? 'Dat is niet het plan, maar wie weet, als het bevalt.'

