Nagelstudio-inbrekers sloegen elf keer eerder toe Beautysalon aan Zuiderparklaan Den Haag | Foto: Regio 15

DEN HAAG - Twee mannen die vorige week werden opgepakt na een inbraak in een Haagse nagelstudio, hebben bekend dat ze de afgelopen maanden nog elf andere inbraken pleegden in de wijk Rustenburg-Oostbroek. Ze kwamen steeds op dezelfde manier binnen; door een ruit in te gooien.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

Vorige week woensdag rond middernacht werd een glazen pui ingegooid bij een nagelstudio aan de Zuiderparklaan in Den Haag. Twee mannen namen de kassa mee en gingen er in een auto vandoor. Volgens de eigenaresse zat er 20 euro in de kassa. Een getuige schreef het kenteken van de auto op en agenten zagen de wagen staan op de Sara Burgerhartweg. De auto bleek een dag eerder gestolen. De inbrekers - twee Hagenaars van 33 en 36 jaar- werden opgepakt.

Twaalf inbraken Na verhoor blijkt dat de mannen de afgelopen drie maanden bij nog elf andere bedrijven rond het Haagse Zuiderpark inbraken. Ze gooiden een ruit in en namen geld of spullen mee. De 33-jarige man zit nog vast. De 36-jarige man is vrijgelaten, maar nog wel verdachte.