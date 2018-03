'Minder belasting. Meer Bitterballen!', VVD Delft blij met 'slechte slogan'

DEN HAAG - Het liefst had de VVD in Delft de verkiezing voor slechtste politieke slogan van 2018 gewoon gewonnen. Maar met een tweede plek is lijsttrekker Bart Smals ook erg blij. Ruim 2400 mensen stemden op de slogan 'Minder belasting. Meer bitterballen!'. 'Goed hè, ik vind het grappig', reageert Smals lachend.

Op de site van slechteslogans.nl konden mensen hun stem uitbrengen op tien door de jury genomineerde slogans. Eerste plaats ging naar de partij VRIJ! Beverwijk met de slogan 'Zo VRIJ! als een aardbei!'.



Zo'n verkiezing is al serieus genoeg, je mag af en toe best iets ludieks doen VVD-lijsttrekker Bart Smals

Onderbroekenlol

Dat de titel 'slechtste slogan' niet erg positief is, kan VVD Delft weinig schelen. 'Het geeft aandacht en ik ben er niet eens heel ontevreden over', zegt Smals. 'Zo'n verkiezing is al serieus genoeg, je mag af en toe best iets ludieks doen.' Er zit volgens hem van alles in de tekst. 'We maken een punt over de lage belasting en het is zelfspot. Als je minder belasting betaalt, heb je meer geld over om aan andere dingen uit te geven.'

De slogan staat op verkiezingsposters die in Delftse kroegen hangen. 'We hebben erover gebrainstormd: wat is leuk om daar op te hangen? Er waren een stuk slechtere teksten, die zie zijn te gênant om nu nog op te noemen, dat was onderbroekenlol.'

Of de VVD ook bitterballen uit gaat delen bij een goed resultaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? ''We hebben gisteravond tijdens het ondernemersdebat al bitterballen uitgedeeld. Ik geloof dat ik er wel tien op heb. Ik denk dat we morgenavond in het stadhuis ook wel weer bitterballen hebben.'

