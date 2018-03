Deel dit artikel:











Vrouw op scootmobiel beroofd, jongens vast na achtervolging Politieauto | Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Een 58-jarige vrouw op een scootmobiel is maandagmiddag beroofd in de Apeldoornselaan in Den Haag. Dit gebeurde rond 15.30 uur. Toen ze op het punt stond uit haar scootmobiel te stappen, gingen de jongens er vandoor met haar tas.

De vrouw liet het er niet bij zitten en achtervolgde de twee op haar scootmobiel. De twee vluchtten weg via de Eerbeeklaan en de Heelsumstraat, maar daar konden ze door omstanders worden tegengehouden. Die waarschuwden vervolgens de politie en gaven de tas terug aan het slachtoffer. De twee verdachten zijn vastgezet.