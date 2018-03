Nathalies wens: roep voor slechtzienden om in welke tram zij zitten

DEN HAAG - Hoe zou het zijn als je met het openbaar vervoer reist en je vaak afhankelijk bent van anderen voor informatie? Nathalie Ros weet als geen ander hoe dat is.

Zij is slechtziend en wil heel graag zelfstandig kunnen reizen. Haar wens is dat in de tram duidelijk wordt omgeroepen in welke tram ze zit. Daarom schakelde ze SuperDebby in.

Nathalie ziet tussen de 3 tot 4 procent. Daar is ze heel blij mee. Ze woont met haar gezin in Leidschendam en reist regelmatig naar haar moeder in Den Haag. Dat doet ze met de Randstadrail, maar het reizen is meestal niet prettig voor haar.

'Ik moet aan andere mensen vragen in welke tram ik zit. Randstadrail 3 of 4. Maar niet iedereen is even behulpzaam. Soms verstaan mensen me niet omdat ze geen Nederlands spreken. Of soms reageren mensen helemaal niet. Het lastige van de Randstadrail is dat je de chauffeur ook niets kunt vragen, want die zit in een afgeschermde omgeving', zegt Nathalie.

Die afhankelijkheid vindt ze niet prettig. 'Ik word er nerveus van. De overheid verwacht dat mensen zelfredzaam en zelfstandig zijn, maar dit doet het tegenovergestelde met je. Ik moet altijd maar hopen op bereidwillige en vriendelijke medepassagiers. Of een hele vriendelijke chauffeur treffen die ziet dat ik met mijn blindegeleidenstok zwaai als hij komt aanrijden', zegt Nathalie.

Ze zou heel graag willen, namens haarzelf en ook andere slechtzienden, dat HTM in de tram omroept in welke tram ze zit. 'De haltes kunnen ook in het Engels worden omgeroepen dus waarom kan het niet dat er even wordt gezegd: U bevindt zich in tram 3?', vraagt Nathalie zich af. Ze hoopt dat SuperDebby iets voor haar kan betekenen.