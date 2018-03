Inbrekers gesnapt door camera tijdens voorverkenning in Wassenaar

WASSENAAR - Een bewoner van een huis aan de Pieter Postlaan schrikt als hij de beelden van zijn bewakingscamera terugkijkt. ’s Nachts sluipen twee mannen rond zijn huis. Als ze de camera zien, gaan ze er snel vandoor.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 20 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

De mannen zijn duidelijk op voorverkenning, mogelijk om een inbraak te plegen. Dat gebeurt op dinsdagavond 16 januari. Eén van de mannen draagt een bivakmuts. Hij gluurt door de ramen en schijnt met zijn zaklamp naar binnen. De andere man heeft zijn gezicht niet bedekt.

Als hij de camera ziet, bedekt hij snel zijn gezicht met zijn hand. Omdat er ook geluid wordt opgenomen, is te horen dat hij ‘we zijn gezien’ zegt. Vervolgens vertrekken de twee. Ondanks dat er niet is ingebroken in het huis, wil de politie graag weten wie de mannen zijn.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via Whatsapp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem