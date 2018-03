Camera in Wassenaarse woonkamer legt inbrekers vast

WASSENAAR - Bij een woninginbraak aan de Herenweg in Wassenaar stelen de inbrekers het camerasysteem dat ze vlak daarvoor heeft vastgelegd. De bewoner is niet thuis, maar kan de beelden meteen op zijn telefoon zien, zodat die bewaard zijn gebleven.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 20 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

De inbraak vindt plaats op zaterdag 27 januari. Twee inbrekers komen de woning aan de Herenweg binnen en doorzoeken het huis. Eén van hen komt met zijn gezicht vlakbij de camera. Ze vertrekken uiteindelijk met het camerasysteem uit de woonkamer.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via Whatsapp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem