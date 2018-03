Politie zoekt twee mannen voor branden Visserijbuurt Scheveningen

DEN HAAG - De politie houdt er rekening mee dat de recente brandstichtingen in de Visserijbuurt op Scheveningen het werk zijn van twee mannen, die mogelijk in de wijk wonen. Het zou gaan om een man van een jaar of 30 en om een man die 17 tot 19 jaar oud is.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 20 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

De mannen zijn door getuigen gezien bij één van de branden. De jongste is ongeveer 1.75 meter lang en heeft een lichte huidskleur. Hij droeg een petje en had donkere bovenkleding aan. De man die 30 jaar wordt geschat is 1.85 meter lang, heeft een lichte huidskleur, had een capuchon op en droeg ook donkere bovenkleding. De mannen hadden een plastic tas bij zich.

De Visserijbuurt wordt al een flinke tijd geteisterd door branden. In 2018 zijn er al 9 brandstichtingen geweest. In eerste instantie ging het om kleine brandjes in prullenbakken of ander vuilnis, maar de branden worden steeds groter: zo gingen een auto, een camper en zelfs een woning in vlammen op.



Gevaarlijke situaties

De politie spreekt over gevaarlijke situaties. ‘Met name de woningbrand aan de Rogstraat’, zegt wijkagent Yvonne Heemskerk. ‘Er is grofvuil dat tegen de gevel lag in brand gestoken en het vuur is overgeslagen naar het huis waar een gezin lag te slapen.’ De bewoners konden ternauwernood ontsnappen.

Ook een camper die geparkeerd stond aan de Sleepnetstraat ging in vlammen op. Eigenaar Lars Dekker baalt: ‘Mijn dochter zei: het lijkt wel of er iemand dood is. De camper is jarenlang zo’n belangrijk onderdeel van ons gezin geweest. We gingen ermee op vakantie en weekendjes weg. Het is echt een gemis in het gezin.’



Buurtpreventie

De politie is bezig met een groot onderzoek om de daders te kunnen pakken. Ook de buurt draagt een steentje bij: er is een buurtpreventieteam opgericht. Bewoners gaan ’s avonds en ’s nachts de straat op om een oogje in het zeil te houden. Het team blijft de komende weken nog actief.

De reeks branden zorgt voor onzekerheid, angst en boosheid in de wijk. ‘Ik vind het heel verdrietig dat er kennelijk mensen rondlopen die daar een kick uit halen. Het is zo zonde en nutteloos’, zegt camper-eigenaar Lars Dekker.



Getuigen

De recherche is dringend op zoek naar mensen die meer weten over de brandstichtingen of de daders. Elke aanwijzing, hoe klein ook, kan helpen. Verdachte situaties kunnen worden gemeld via 112. Andere tips zijn welkom bij één van de onderstaande tipnummers.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via Whatsapp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem