Twee muziekstudio’s in Den Haag de dupe van inbrekers

DEN HAAG - Inbrekers hebben eind december een flinke slag geslagen bij twee muziekstudio’s in Den Haag. Er is voor duizenden euro’s aan apparatuur gestolen. Van beide inbraken zijn bewakingsbeelden. Het staat niet vast of het twee keer om dezelfde daders gaat.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 20 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

De eerste inbraak is op zaterdag 23 december bij DJ-school DJ2BE aan de Binckhorstlaan. Rond 19.20 uur komen twee mannen de studio binnen. Ze maken de draaitafel en een mengpaneel los en gaan er snel vandoor.

Eigenaar Dominique van der Bas heeft geen woorden voor de inbraak: ‘Je wordt gek. Je denkt aan van alles: Iedereen die je les geeft, wat je nu moet doen, waar je moet beginnen. Je kunt gewoon niet verder.’ Dominique looft 500 euro uit voor de gouden tip.



Tweede inbraak

In de vroege ochtend van woensdag 27 december wordt er ingebroken bij ikwillerendraaien.nl aan de Binckhorstlaan. Hier zijn drie verdachten te zien op de beelden. Ze gaan er vandoor met speakers, een keyboard, een draaitafel, een drumcomputer, microfoons, een iPad, een tv en hoofdtelefoons.

De politie weet niet of de inbraken door dezelfde daders zijn gepleegd. Aan de hand van de beelden is dat niet te zien. In beide gevallen zoekt de recherche naar getuigen van de inbraken aan de Binckhorstlaan.



Herkent u de mannen of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via Whatsapp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl: inbraak ikwillerendraaien.nl / inbraak DJ2BE of Meld Misdaad Anoniem